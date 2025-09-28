Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 28 сентября 2025Наука и техника

На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка

Ученые ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую крупную за три месяца вспышку
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые причисляют импульсную вспышку к классу M6.4. Ее зафиксировали на Солнце 28 сентября около полудня. «Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне», — отметили специалисты.

Эксперты считают, что вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца, которая началась с вечера пятницы. «Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение», — пояснили ученые.

Ранее ученые предсказали повышенную солнечную активность. Тогда специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук рассказали, что геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность — существенно повышенной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

    Экономист оценил вероятность дефицита топлива в России

    Вырез на платье танцовщицы случайно оголил ее грудь в прямом эфире телешоу

    Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике

    Под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО

    В Кремле рассказали о проблеме договора с США о сокращении вооружения

    На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка

    В российском зоопарке изюбрь насмерть проткнул рогами мужчину на глазах у детей

    Фигуристка Петросян объяснила желание сняться с отбора на Олимпиаду

    Приднестровье обвинило Кишинев в нарушении прав граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости