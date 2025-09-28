На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка

Ученые ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую крупную за три месяца вспышку

На Солнце произошла самая крупная за три месяца вспышка. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые причисляют импульсную вспышку к классу M6.4. Ее зафиксировали на Солнце 28 сентября около полудня. «Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне», — отметили специалисты.

Эксперты считают, что вспышка произошла на фоне растущей активности Солнца, которая началась с вечера пятницы. «Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение», — пояснили ученые.

Ранее ученые предсказали повышенную солнечную активность. Тогда специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук рассказали, что геомагнитная обстановка будет спокойной, а вспышечная активность — существенно повышенной.