12:29, 28 сентября 2025Мир

Си Цзиньпин выдвинул Трампу условие для заключения торговой сделки

Си Цзиньпин потребовал от Трампа заявление о несогласии с независимостью Тайваня
Мария Винар

Фото: Lintao Zhang / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул президенту США Дональду Трампу условие для заключения торговой сделки между странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве, которые знакомы с ходом переговоров.

Си Цзиньпин потребовал от американского лидера официального заявления о несогласии с независимостью Тайваня. По словам собеседника издания, он планирует использовать переговоры о торговом соглашении с США как рычаг давления на Трампа.

«Китайский лидер планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США выступают против независимости Тайваня», — рассказал источник.

Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что китайские Вооруженные силы никогда не допустят, чтобы силы сепаратистов на Тайване достигли успеха в своем стремлении к независимости острова. По его словам, Народно-освободительная армия Китая является несокрушимой и мощной силой, которая никогда не допустит подобного развития событий.

