Силы ПВО сбили БПЛА над российским регионом

Слюсарь: Средства ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были сбыты в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. Губернатор отметил, что пострадавших в результате украинских дронов.

Ранее Министерстве обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью и еще один — над территорией Республики Крым.