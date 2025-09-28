Россия
06:42, 28 сентября 2025

Силы ПВО сбили БПЛА над российским регионом

Слюсарь: Средства ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были сбыты в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. Губернатор отметил, что пострадавших в результате украинских дронов.

Ранее Министерстве обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью и еще один — над территорией Республики Крым.

