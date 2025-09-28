Мир
20:48, 28 сентября 2025

Стало известно о планах России и Вьетнама построить первую вьетнамскую АЭС

Россия готовится подписать соглашение о строительстве первой вьетнамской АЭС
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Россия готовится до конца года подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции на территории Вьетнама. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, передает ТАСС.

«Одно из главных направлений, которое подчеркнули и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним», — сказал Шульгинов.

Он добавил, что Россия также имеет большой опыт регулирования вопросов безопасности атомных блоков. Поэтому Москва предложила Вьетнаму больше обсуждать эту тему, чтобы помочь вьетнамской стороне разрабатывать соответствующие документы.

