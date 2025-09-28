Мир
Трамп рассказал о возможном заключении соглашения по избежанию шатдауна в США

Трамп: Демократы могут захотеть заключить соглашение по избежанию шатдауна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Члены Демократической партии могут захотеть заключить соглашение по избежанию шатдауна, такое предположение сделал глава Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет агентство Reuters.

«В преддверии встречи законодателей с Дональдом Трампом члены республиканской партии в Конгрессе попытались обвинить демократов в тупиковой ситуации перед приближающимся крайним сроком принятия закона, направленного на предотвращение шатдауна», — говорится в статье.

Республиканцы призвали своих оппонентов согласиться на краткосрочный законопроект, чтобы выиграть немного времени.

Без принятия законодательства о финансировании некоторые правительственные учреждения закроются в среду, 1 октября, то есть в первый день нового финансового года правительства США.

Как указано в материале, республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но для принятия временной меры по сохранению работы правительства необходимо набрать не менее 60 голосов в 100-местном Сенате. Это означает, что потребуется несколько голосов демократов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе. Политик намерен обсудить с ними меры по предотвращению шатдауна.

До этого подчеркивалось, что власти Штатов усиленно готовятся к возможной приостановке работы правительства. Как уточняется, шатдаун может наступить уже 1 октября.

