Трамп рассказал о возможном заключении соглашения по избежанию шатдауна в США

Члены Демократической партии могут захотеть заключить соглашение по избежанию шатдауна, такое предположение сделал глава Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет агентство Reuters.
«В преддверии встречи законодателей с Дональдом Трампом члены республиканской партии в Конгрессе попытались обвинить демократов в тупиковой ситуации перед приближающимся крайним сроком принятия закона, направленного на предотвращение шатдауна», — говорится в статье.
Республиканцы призвали своих оппонентов согласиться на краткосрочный законопроект, чтобы выиграть немного времени.
Без принятия законодательства о финансировании некоторые правительственные учреждения закроются в среду, 1 октября, то есть в первый день нового финансового года правительства США.
Как указано в материале, республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но для принятия временной меры по сохранению работы правительства необходимо набрать не менее 60 голосов в 100-местном Сенате. Это означает, что потребуется несколько голосов демократов.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует 29 сентября встретиться с лидерами обеих партий в Конгрессе. Политик намерен обсудить с ними меры по предотвращению шатдауна.
До этого подчеркивалось, что власти Штатов усиленно готовятся к возможной приостановке работы правительства. Как уточняется, шатдаун может наступить уже 1 октября.