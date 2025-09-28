Мир
14:04, 28 сентября 2025Мир

Трампу посоветовали не давать Зеленскому ракеты Tomahawk по одной причине

Меркурис: Трампу не следует давать Украине ракеты Tomahawk из-за слов Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom  

Президенту США Дональду Трампу не следует давать Украине ракеты Tomahawk из-за слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, как Киев планирует их применить. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Одна из причин, почему Трампу не следует отправлять ракеты [Украине], — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать "Томагавки", если ему их передадут. Он нанесет удары по Москве», — сказал эксперт.

26 сентября газета The Telegraph сообщила, что Зеленский на закрытой встрече с Трампом попросил его передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. По данным источников издания, американский президент оценил это предложение «чрезвычайно позитивно».

Издание Politico также сообщило о намерении Зеленского заключить с США мегасделку по поставкам оружия Украине. Как утверждается, украинский лидер уже передал Трампу перечень вооружений, в которых нуждается Киев.

