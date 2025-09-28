Спорт
13:04, 28 сентября 2025Спорт

Тренер Федора Емельяненко оценил перспективы Усика в ММА

Тренер Емельяненко Мичков: Усику нечего делать в ММА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Александр Мичков, тренер бывшего российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, оценил перспективы украинского боксера Александра Усика в ММА. Об этом сообщает Metaratings.

По мнению специалиста, украинцу нечего делать в этом виде спорта. «Если соперником будет хотя бы кикбоксер, то уже будут проблемы. Будет здорово, если Усик продержится минуту в поединке против базового борца», — заявил Мичков.

Усик — единственный боксер-тяжеловес в истории, который дважды завоевывал титул абсолютного чемпиона мира, собрав пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). На профессиональном ринге украинец остается непобежденным, в его активе 24 победы (из них 15 — нокаутом).

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. Россиянин провел 48 боев по правилам MMA. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Прощальный поединок с участием бойца прошел в феврале 2023 года.

