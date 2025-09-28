Мир
В Дании захотели закрыть небо для всех гражданских беспилотников

В Дании захотели закрыть небо для всех гражданских дронов на следующей неделе
Мария Винар

Фото: david henrichs / Unsplash

В Дании захотели закрыть небо для всех гражданских беспилотников. Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

Воздушное пространство страны будет закрыто с понедельника по пятницу по соображениям безопасности. Решение принято на фоне новостей о появлении в последние дни неизвестных дронов над аэропортами и военными базами.

«На следующей неделе Дания примет глав государств и правительств ЕС, где мы уделим особое внимание безопасности. Поэтому мы закроем воздушное пространство страны для всех гражданских беспилотников с понедельника по пятницу», — передает телеканал.

Ранее сообщалось, что появление дронов в небе Дании связали с большим десантным кораблем «Александр Шабалин» Балтийского флота, принадлежащим ВМФ России. Уточнялось, что морское судно было обнаружено в 12 километрах от побережья, в районе острова Лангеланн.

