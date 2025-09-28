Бывший СССР
В ДНР бойцов ВСУ спасли от сослуживцев

ТАСС: В Кировске спасли 2 солдат ВСУ, которых пытались убить сослуживцы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кировске Донецкой народной республики (ДНР) российские бойцы спасли двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых пытались убить сослуживцы за попытку сдаться в плен. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Наша разведка выявила позицию, на которой находились солдаты ВСУ. За ними шло наблюдение какое-то время, затем они выкинули над позициями белый флаг, вышли к нашему дрону. Видимо, их зафиксировал и дрон противника, по позиции полетела ствольная и реактивная артиллерия ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что удары были остановлены благодаря контрбатарейной борьбе. После этого двоих солдат ВСУ подобрали и эвакуировали. Один из украинских военнослужащих получил ранение, ему оказали медицинскую помощь.

Ранее санитар российского штурмового отряда с позывным Белый заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен во время боев в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Он рассказал, что украинские военные не щадят «ни своих, ни чужих».

