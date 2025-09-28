Россия
В Госдуме призвали украинцев выбрать другого президента

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Жители Украины должны выбрать другого президента, который будет заботиться о своем народе и вести переговоры о завершении конфликта. С таким призывом выступил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«В тех же Полтавской, Черниговской, Сумской областях если люди поднимутся, возьмутся, как говорят, за вилы, и скинут всех нацистов, террористов со своей земли, изберут проукраинского президента, который будет заботиться об Украине, о своих гражданах, вот только тогда начнется процесс переговоров», — сказал Водолацкий.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Украине необходимо освободиться от режима лидера страны Владимира Зеленского. «Зеленский — террорист. Вся его команда — это террористический режим, осуществляющий геноцид против украинского народа и разрушающий нашу страну», — отметил он.

