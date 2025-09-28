В России предположили развитие событий после победы партии Санду в Молдавии

Победа партии президента Молдавии Майи Санду на парламентских выборах обернется для страны катастрофой. Развитие событий при таком исходе голосования предположил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По мнению Рогова, победа партии Санду может втянуть страну в военный конфликт, как это произошло на Украине.

«Молдавию ждет выбор между войной и миром (...) Для страны это будет катастрофа,» — заявил он.

Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, в них участвуют 23 кандидата. Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия страны отстранила от выборов в местный парламент оппозиционную партию «Великая Молдова», которую возглавляет Виктория Фуртунэ.