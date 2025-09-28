Россия
В России указали на потерю рейтинга европейскими лидерами из-за Украины

Водолацкий: Власти стран Европы начали терять рейтинг и авторитет из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что власти стран Европы начали терять рейтинг и авторитет, в том числе из-за вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, по примеру Киева страны Европы могут полностью утратить свой суверенитет. «И "старая Европа" может стать такой же площадкой как и Украина, таким же полигоном, с такими же манекенами в виде местного населения», — подчеркнул он.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Евросоюз, возможно, ждет кара из-за заявлений главы евродипломатии Каи Каллас о помощи Украине.

