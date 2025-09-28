В российском городе школьник упал в открытый люк

В Ангарске школьник упал в открытый люк и разорвал бедро. Об этом сообщает Telegram-канал «Babr Mash».

Отмечается, что мальчик рухнул в колодец в 107-м квартале. Крышка люка, судя по видео, стояла под углом 90 градусов. Врачи диагностировали у него открытую рану и увезли в больницу.

Огородили опасный участок только по меньшей мере через полчаса после изучения — осмотр заборчиком и предупредительной лентой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Помимо этого, проверку начала прокуратура.

Ранее сообщалось, что на территории садового товарищества «Полесье» в Новой Москве четырехлетний мальчик упал в заброшенный колодец и не выжил.