В Совфеде ответили на угрозы Зеленского ударить по России

Сенатор Джабаров: Зеленский призывами к Западу действует как провокатор

Украина своим агрессивным поведением вынудила Россию на проведение специальной военной операции, потому не ее руководству судить о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отвечать на удары России по территории страны. По его словам, в ходе продолжавшейся более 12 часов массированной атаки ВС РФ в ночь на 28 сентября было задействовано около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет.

«Украина спокойно бомбит наши города, курортные зоны, уничтожает мирных жителей и места, где в помине нет ни военных объектов, ни промышленности. Просто бьет по жилым домам. И не господину Зеленскому судить о нашей тактике проведения боевых действий. Мы работаем исключительно по военным объектам, а в Киеве их полно, как в любом другом городе Украины», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор назвал Зеленского провокатором, который хочет привести Запад к прямому столкновению с Россией. По его словам, у украинского президента есть маниакальное желание остаться у власти, поэтому он использует для этого единственную возможность — втянуть в конфликт союзников.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и области.