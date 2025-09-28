Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 28 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский пообещал ответить на ночные удары России по Украине

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат отвечать на удары России по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отвечать на удары России по территории страны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы (...) принудить [Россию] к дипломатии. (...) Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на твердую реакцию США, Европы, "семерки" и "двадцатки"», — написал он, комментируя ночные удары Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине.

По словам Зеленского, в ходе продолжавшейся более 12 часов массированной атаки ВС РФ в ночь на 28 сентября было задействовано около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины, в том числе Киеве и области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров на ГА ООН сделал замечание журналисту из Британии. Тот просил его говорить по-английски. Что ответил глава МИД РФ?

    Россиян предупредили о мошенниках с индийскими номерами

    Стармера признали самым непопулярным премьером Британии в истории

    Санду заявила о коррупции на выборах в Молдавии

    В Москве произошел пожар в приюте для собак

    Врач предупредил об особенном коварстве алкоголя для женщин

    Стало известно о желании FIS вернуть российских лыжников на международные турниры

    Зеленский пообещал ответить на ночные удары России по Украине

    Губернатор сообщил о летевших на российский регион беспилотниках ВСУ

    Осужденный за госизмену россиянин просил заменить ему наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости