Зеленский пообещал ответить на ночные удары России по Украине

Зеленский заявил, что ВСУ продолжат отвечать на удары России по Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат отвечать на удары России по территории страны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы (...) принудить [Россию] к дипломатии. (...) Время для решительных действий давно настало, и мы рассчитываем на твердую реакцию США, Европы, "семерки" и "двадцатки"», — написал он, комментируя ночные удары Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине.

По словам Зеленского, в ходе продолжавшейся более 12 часов массированной атаки ВС РФ в ночь на 28 сентября было задействовано около 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины, в том числе Киеве и области.