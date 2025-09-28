Россия
В Совфеде прокомментировали просьбу Франции к Дурову о цензуре в Telegram

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) в лице Франции грубо вмешался в избирательный процесс в Молдавии для ускорения ее евроинтеграции. Об этом заявил член Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов, передает РИА Новости.

«Грубейшее вмешательство во внутриполитические электоральные процессы, целью которого является окончательное утверждение режима на скорейшую евроинтеграцию вопреки мнению и интересам большинства жителей республики», — сказал сенатор, комментируя обращение французских спецслужб к создателю Telegram Павлу Дурову.

Ранее Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести в Telegram цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал создателю мессенджера, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

Дуров заявил, что его команде был предоставлен список «проблемных каналов» по Молдавии, почти все из которых полностью соответствовали правилам платформы. По его словам, в Telegram отказались выполнить запрос французских властей. «Telegram придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам», — подчеркнул Дуров.

