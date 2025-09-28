Бывший СССР
Военный эксперт объяснил значимость занятия одного населенного пункта в зоне СВО

Марочко: Освобождение Дроновки в ДНР нарушит логистику ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Освобождение населенного пункта Дроновка в Донецкой народной республике (ДНР) способно нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении. Значимость занятия села российскими военными объяснил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По оценке эксперта, если российским военным удастся занять Дроновку и продвинуться по направлению Платоновки, то ВСУ будут отрезаны от логистических узлов в северной части Северска.

«У противника остается только западное направление, которое также находится под плотным огневым воздействием российской армии», — добавил Марочко.

Ранее военный эксперт сообщал о расширении зоны контроля Вооруженными силами России юго-западнее и западнее Волчанска Харьковской области. По его словам, российские бойцы «ведут планомерную боевую работу».

    Военный эксперт объяснил значимость занятия одного населенного пункта в зоне СВО

    Все новости