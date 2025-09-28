Бывший СССР
ВСУ вновь ударили по инфраструктуре Белгорода

Гладков: Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Мария Винар

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь начали наносить удары по инфраструктуре Белгорода, об этом в Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители говорят, что в городе объявлена ракетная опасность. Прогремело несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, в районе одной из местных электроподстанций виден серый дым. Предварительно, обстрел ведется из РСЗО HIMARS.

В то же время отмечается, что больницы Белгорода и водоканал уже переходят на резервные источники питания. Свет в некоторых районах уже начал появляться. В настоящий момент аварийные бригады устраняют последствия атаки. К началу рабочей недели электроснабжение обещают полностью восстановить.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о серьезных проблемах с электроэнергией, которые отразились на системе оповещения о воздушной опасности. Он предупредил жителей о возможных сбоях в работе сирен и призвал быть максимально внимательными.

