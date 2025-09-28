Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 28 сентября 2025Мир

Захарова отреагировала на заявление Санду о подкупе избирателей на выборах

Захарова не ожидала откровенности от Санду о подкупе избирателей на выборах
Мария Винар

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на парламентских выборах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Захарова оказалась удивлена такому признанию молдавского лидера. «Такой откровенности от нее я не ожидала», — написала дипломат.

Ранее Санду заявила о коррупции на парламентских выборах, а также вмешательстве в голосование, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка. В частности, президент заявила о случаях попыток подкупа избирателей. По ее данным, на эти цели было затрачено 100 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО раскрыл итог конфликта на Украине

    Захарова отреагировала на заявление Санду о подкупе избирателей на выборах

    В Белгородской области начались перебои с электроэнергией после удара ВСУ

    В сборной по лыжным гонкам назвали выступившие против участия россиян страны

    Неизвестный открыл стрельбу в церкви

    США не определились с решением о передаче ракет Tomahawk Украине

    Экономист оценил вероятность дефицита топлива в России

    Вырез на платье танцовщицы случайно оголил ее грудь в прямом эфире телешоу

    Дайверу удалось выжить после нападения акулы в Коста-Рике

    Под Харьковом ликвидировали девять офицеров НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости