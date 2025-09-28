Захарова отреагировала на заявление Санду о подкупе избирателей на выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на парламентских выборах. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Захарова оказалась удивлена такому признанию молдавского лидера. «Такой откровенности от нее я не ожидала», — написала дипломат.

Ранее Санду заявила о коррупции на парламентских выборах, а также вмешательстве в голосование, обращаясь к гражданам после посещения избирательного участка. В частности, президент заявила о случаях попыток подкупа избирателей. По ее данным, на эти цели было затрачено 100 миллионов евро.