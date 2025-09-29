12-летняя девочка отправилась на отдых с друзьями и была изнасилована в Европе

12-летняя девочка подверглась сексуальному насилию во время отдыха в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.
По данным источника, инцидент произошел 20 сентября в приморском городе Брайтон, Великобритания. Девочка-подросток приехала в город с друзьями. Когда компания гуляла ночью в центре города, несовершеннолетняя была изнасилована.
После инцидента очевидцы увидели жертву и остановились, чтобы проверить ее самочувствие и оказать первую помощь. Не сказано, в каком состоянии находилось девочка. Свидетели вызвали наряд полиции. На данный момент проводится расследование.
Ранее 20 сентября в британском городе Блэкпул в общественном туалете изнасиловали 16-летнюю девушку. Инцидент произошел на вечеринке, посвященной окончанию школы.