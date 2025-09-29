Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:03, 29 сентября 2025Путешествия

12-летняя девочка отправилась на отдых с друзьями и была изнасилована в Европе

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Action Images / Peter Cziborra / Reuters

12-летняя девочка подверглась сексуальному насилию во время отдыха в Европе. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел 20 сентября в приморском городе Брайтон, Великобритания. Девочка-подросток приехала в город с друзьями. Когда компания гуляла ночью в центре города, несовершеннолетняя была изнасилована.

Материалы по теме:
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

После инцидента очевидцы увидели жертву и остановились, чтобы проверить ее самочувствие и оказать первую помощь. Не сказано, в каком состоянии находилось девочка. Свидетели вызвали наряд полиции. На данный момент проводится расследование.

Ранее 20 сентября в британском городе Блэкпул в общественном туалете изнасиловали 16-летнюю девушку. Инцидент произошел на вечеринке, посвященной окончанию школы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ну как вы думаете? Как поступим?» Европа пообещала сбивать российские самолеты. Что на это ответили в Кремле?

    Президент Финляндии ответил на вопрос о готовности сбивать российские дроны

    15-летнюю теннисистку дисквалифицировали за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

    Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

    Раскрыт возможный поставщик смертельного суррогата в Ленобласть

    Ведущая покинула студию в разгар спора об Израиле

    Китай запустил два спутника Shiyan-30

    Россиянок начали массово обманывать в день рождения

    Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

    12-летняя девочка отправилась на отдых с друзьями и была изнасилована в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости