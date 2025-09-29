Аэропорт в российском городе приостановил полеты в целях безопасности

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов самолетов. Ограничения начали действовать в 23:09 по московскому времени.

В ночь на понедельник, 29 сентября, работу приостанавливали аэропорт Жуковский, а также авиагавани Калуги и Тамбова.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на Белгород. По данным Shot, над городом прогремела серия взрывов. Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция.