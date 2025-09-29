Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
23:20, 29 сентября 2025Путешествия

Аэропорт в российском городе приостановил полеты в целях безопасности

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов самолетов. Ограничения начали действовать в 23:09 по московскому времени.

В ночь на понедельник, 29 сентября, работу приостанавливали аэропорт Жуковский, а также авиагавани Калуги и Тамбова.

Ранее стало известно об атаке украинских беспилотников на Белгород. По данным Shot, над городом прогремела серия взрывов. Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Президент Польши предложил наказывать за бандеровскую идеологию

    Военкоры рассказали о прорыве Российской армии в Вербовое

    Аэропорт в российском городе приостановил полеты в целях безопасности

    В США предупредили НАТО по поводу войны с Россией

    Известный российский писатель умер в возрасте 69 лет

    Тренер «Вашингтона» оценил шансы Овечкина принять участие в следующем матче команды

    Штурмовик в одиночку уничтожил толпу военных ВСУ

    ВСУ атаковали Белгород

    В США высказались о передаче «Томагавков» Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости