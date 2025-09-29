Путешествия
Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты

Росавиация: Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения на полеты

Фото: Pixabay

Аэропорт Жуковский ввел ограничения на полеты, об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он, отметив, что меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 29 сентября самолеты не принимали также аэропорты Калуги и Тамбова.

Накануне ограничения на полеты были введены в трех российских аэропортах Калуге (Грабцево), Пензе и Самаре (Курумоч). Потом на прием и выпуск самолетов закрылись еще три воздушных гавани: Жуковский (Раменское), Ярославль (Туношна) и Псков.

