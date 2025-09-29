Силовые структуры
10:38, 29 сентября 2025

Бывший вице-губернатор российского региона погорел на схеме с субсидиями

Бывший вице-губернатор Чемезов мог быть причастен к схеме с субсидиями для ОТСК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова считают причастным к схеме с субсидиями, которые правительство региона выделяло для Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК). Причину его задержания раскрывает Baza.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его задержали прямо в отделе полиции, куда он явился по повестке. Показания против Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Бывшего уральского вице-губернатора отправили в отставку 25 сентября. По предварительным данным, он проходит по делу экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва. Последние двое являются фактическими владельцами «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала. ОТСК является ее дочерней компанией.

