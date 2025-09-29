Силовые структуры
13:15, 29 сентября 2025Силовые структуры

Четырьмя ударами в нос нейтрализовали напавшего на преподавателей российского техникума

Экс-студента, напавшего на техникум в Архангельске, нейтрализовали ударами в нос
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Бывшего студента, напавшего на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики, нейтрализовали четырьмя ударами в нос. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, сделал это один из учащихся. Он находился в кабинете, когда бывший студент ударил преподавателя ножом в спину. Юноша вместе с другом бросился за нападавшим, загнали его в угол, однако тому удалось вырваться. Догнать его все же удалось. После этого молодого человека скрутили.

Утром 29 сентября бывший студент напал на педагогов колледжа. В результате пострадали три сотрудника, двух из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее были раскрыты подробности о личности напавшего.

