Четырьмя ударами в нос нейтрализовали напавшего на преподавателей российского техникума

Экс-студента, напавшего на техникум в Архангельске, нейтрализовали ударами в нос

Бывшего студента, напавшего на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики, нейтрализовали четырьмя ударами в нос. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, сделал это один из учащихся. Он находился в кабинете, когда бывший студент ударил преподавателя ножом в спину. Юноша вместе с другом бросился за нападавшим, загнали его в угол, однако тому удалось вырваться. Догнать его все же удалось. После этого молодого человека скрутили.

Утром 29 сентября бывший студент напал на педагогов колледжа. В результате пострадали три сотрудника, двух из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

