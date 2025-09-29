Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 29 сентября 2025Экономика

В Госдуме собрались внимательнее следить за расходами бюджета

Депутат Макаров заявил о желании Госдумы лучше присмотреться к расходам бюджета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума собирается усилить контроль эффективности расходования бюджетных средств в ближайший год. Об этом журналистам рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости.

Он заявил, что депутаты собираются внимательно проверить наличие финансового обеспечения в полном объеме для всех ключевых направлений. В первую очередь речь идет об обеспечении обороны и безопасности страны, а также о выполнении социальных обязательств.

Рассмотрение бюджетного пакета, который в понедельник, 29 сентября, внес в Госдуму Минфин, начнется с прогноза социально-экономического развития страны, основных параметров федерального бюджета, основных направлений бюджетной и таможенно-тарифной политики, а также поправок к основному финансовому документу страны на 2025 год.

Далее начнется обсуждение госпрограмм, разделов и подразделов бюджета. В дискуссиях примут участие профильные комитеты, комитеты-соисполнители, ответственные министерства и ведомства, эксперты. Предполагается, что поправки к текущему бюджету в первом чтении рассмотрят 15 октября, а документ на ближайшие три года — 22 октября.

В проекта бюджета предусмотрен рост ВВП в 2026 году на 1,3 процента, доходы бюджета должны составить 40,3 триллиона рублей, а расходы — 44,1 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,8 триллиона рублей, а расходы в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, упадут по сравнению с 2025 годом.

В начале лета Макаров предупреждал, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, если у государства не хватит денег на постоянно возрастающие потребности населения. Он указал, что социализм исчез после того, как не смог выполнить свой основной экономический закон, а «мы свои основные экономические законы еще даже не написали».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

    Зеленский засмеялся после вопроса о поддержке со стороны Трампа

    Пассажира протащили к выходу из самолета по полу из-за отказа пристегнуться

    Названы сроки первых поставок Lada Iskra в Белоруссию

    Россияне стали чаще обращаться в ломбарды за деньгами

    Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

    ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов

    На выплату компенсаций по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей

    Названа причина падения из окна актера Театра имени Ленсовета

    Apple назвала способ убрать царапины с новых iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости