07:50, 29 сентября 2025Спорт

Ефимова показала фигуру в купальнике

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @pryanya93

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в ярком купальнике. Ефимова рассказала, что находится в спа в Петербурге. Пост собрал более семи тысяч лайков.

Ранее Ефимова оценила свое влияние на плавание. По мнению спортсменки, благодаря ей смотреть соревнования пловцов интереснее.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпийских игр-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

