14:11, 29 сентября 2025Россия

Экс-начальник российского СИЗО займется детскими лагерями

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrii Medvednikov / Shutterstock / Fotodom

В Сызрани экс-начальника следственного изолятора (СИЗО) Виталия Рязанцева назначили ответственным за детский отдых в лагерях. Об этом сообщила городская администрация в Telegram.

Как стало известно, 29 сентября нового директора муниципального казенного учреждения «Детский досугово-оздоровительный центр» представил на планерке мэр Сергей Володченков.

В сообщении подчеркивается, что подполковник внутренней службы, ранее возглавлявший СИЗО-2 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, имеет большой опыт руководящей работы. Теперь он займется организацией отдыха детей в местных лагерях «Юность», «Планета дружбы», «Салют», «Рассвет» и «Дружные ребята». Среди задач возглавляемого им учреждения стоит развитие инфраструктуры лагерей, обновление их программ и увеличение числа отдыхающих.

Ранее в Мурманской области детей из центра соцреабилитации привели на экскурсию к «радушным хозяевам» из местного СИЗО. Там гостям показали кинологический городок, тренировку и кормление служебных собак.

