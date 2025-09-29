Мир
14:33, 29 сентября 2025

Францию уличили в подготовке к расширению НАТО

Политолог Рар: Франция, вмешиваясь в выборы, готовит Молдавию к расширению НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Франция, вмешиваясь в выборы в Молдавии, готовит страну к расширению НАТО. Об этом заявил политолог Александр Рар в комментарии газете «Взгляд».

По его словам, после окончания холодной войны британские и французские спецслужбы взяли под свой контроль многие процессы в Восточной Европе, в особенности в Румынии и Молдавии.

«Цели Парижа ясны. Среди них, в частности, — рост геополитического влияния, противостояние с "имперской Россией", а также подготовка к расширению НАТО», — сказал эксперт.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что около года назад французские спецслужбы через посредника обратились к нему с просьбой помочь молдавским властям и ввести цензуру в преддверии выборов президента страны. Посредник пообещал предпринимателю, что в обмен на помощь «скажет много хорошего» о нем в суде.

Дуров заявил, что его команде был предоставлен список «проблемных каналов» по Молдавии, почти все из которых полностью соответствовали правилам платформы. По его словам, в Telegram отказались выполнить запрос французских властей. «Telegram придерживается принципов свободы слова и не будет удалять контент по политическим мотивам», — подчеркнул Дуров.

