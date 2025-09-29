Гарик Сукачев задолжал налоговой сотни тысяч рублей

Shot: Певец Гарик Сукачев задолжал налоговой 812 тысяч рублей

У российского рок-музыканта Гарика Сукачева появился долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, долг составляет 812 тысяч рублей. В случае неуплаты исполнителю грозят блокировка счетов и запрет на выезд из страны.

Ранее Сукачев прокомментировал введенные президентом Украины Владимиром Зеленским санкции в отношении него и еще нескольких артистов. Артист заявил, что испытывает чувство глубокого удовлетворения от присутствия в одном списке с приличными людьми.