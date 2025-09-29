Экономика
15:31, 29 сентября 2025Экономика

Главный конкурент Tesla пообещал резко увеличить экспорт

SCMP: BYD пообещала поставить за границу до миллиона электромобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Главный конкурент Tesla на рынке электромобилей, китайская компания BYD пообещала, что в 2025 году 20 процентов от ее продаж придется на экспортные поставки. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что такой результат будет достигнут за счет запуска новых моделей электрокаров. Как следствие, в 2025 году за пределы материкового Китая поставят от 800 тысяч до миллиона этих транспортных средств. Общий объем продаж, по прогнозам, составит 4,6 миллиона единиц.

По словам генерального менеджера компании по брендингу и связям с общественностью Ли Юньфэя, в ближайшие годы поставки на внешний рынок будут играть все более возрастающую роль.

В первой половине сентября сообщалось, что акции китайского производителя электрокаров BYD упали на 30 процентов. Причину такой динамики аналитики увидели в том, что инвесторы потеряли веру в политику компании, направленную на предоставление больших скидок. Они опасаются, что агрессивная стратегия BYD по захвату доли рынка за счет ценового давления скверно скажется на выручке и прибылях автогиганта.

