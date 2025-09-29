Гоблин пожаловался на снимающих «мерзость» журналистов

Блогер Пучков заявил, что ему неинтересна желтая пресса

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался на журналистов, создающих материалы о неподтвержденных подробностях личной жизни звезд и добывающих информацию любой ценой. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Соведущая Пучкова журналистка Татьяна Ладяева заявила, что у нее всегда было профессиональное табу, связанное с общением с жертвами трагедий. «Я никогда не буду снимать сюжет на телевидении, где случилась трагедия, и к бедным маме, папе, дяде, тете своими камерами тыкают и снимают, кто там как плачет в этот момент», — сказала она. Гоблин согласился с Лядаевой и добавил, что в таком поведении виноваты не только журналисты, работающие в желтой прессе, но и их начальство, которое ставит им такие задачи.

По его мнению, самой яркой передачей в этом жанре для него стала «Программа максимум», выходившая на канале НТВ. «"Скандалы, интриги, расследования". Ну кто такую мерзость смотреть будет вообще? Ну вот оно есть тем не менее», — посетовал Гоблин и добавил, что ему неинтересна желтая пресса.

