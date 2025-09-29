Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:40, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

Гоблин пожаловался на снимающих «мерзость» журналистов

Блогер Пучков заявил, что ему неинтересна желтая пресса
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался на журналистов, создающих материалы о неподтвержденных подробностях личной жизни звезд и добывающих информацию любой ценой. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Соведущая Пучкова журналистка Татьяна Ладяева заявила, что у нее всегда было профессиональное табу, связанное с общением с жертвами трагедий. «Я никогда не буду снимать сюжет на телевидении, где случилась трагедия, и к бедным маме, папе, дяде, тете своими камерами тыкают и снимают, кто там как плачет в этот момент», — сказала она. Гоблин согласился с Лядаевой и добавил, что в таком поведении виноваты не только журналисты, работающие в желтой прессе, но и их начальство, которое ставит им такие задачи.

По его мнению, самой яркой передачей в этом жанре для него стала «Программа максимум», выходившая на канале НТВ. «"Скандалы, интриги, расследования". Ну кто такую мерзость смотреть будет вообще? Ну вот оно есть тем не менее», — посетовал Гоблин и добавил, что ему неинтересна желтая пресса.

Ранее Пучков назвал дурью замок российской певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Комментируя внешний вид здания, Гоблин счел «дурацкими» его башни.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости