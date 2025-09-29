Наука и техника
iPhone 17 Pro Max оказался хуже Android-смартфонов

iPhone 17 Pro Max в игровых тестах оказался хуже Xiaomi 17 Pro Max
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ming Yeung / Getty Images

Новый iPhone 17 Pro Max уступил в тестах производительности своему конкуренту от Xiaomi. Об этом китайский блогер под ником Geekerwan заявил в ролике в соцсети Bilibili.

Энтузиаст сравнил iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max — последний вышел 25 сентября. Блогер запускал на флагманских устройствах игры и бенчмарки, чтобы сравнить процессоры A19 Pro и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Оказалось, что топовый Android-смартфон от Xiaomi запускает игры стабильнее и греется меньше, чем девайс Apple.

Так, в игре Wuthering Waves смартфон Xiaomi показал среднюю частоту кадров 59, тогда как флагман Apple — 57,8. При этом Android-аппарат потреблял 4,83 ватта энергии, iPhone — 5,89 ватта. В Honkai Impact 3rd ситуация повторилась: Xiaomi 17 Pro Max выдал 59,6 кадра в секунду и потребление 5,3 ватта, iPhone 17 Pro Max — 58,8 кадра в секунду и 5,52 ватта.

Также выяснилось, что устройство Xiaomi под высокой нагрузкой греется меньше, чем телефон Apple. В тестах Xiaomi 17 Pro Max нагревался до 39 и 40,5 градуса, тогда как iPhone 17 Pro Max — 43,3 и 42,7 градуса.

В конце сентября представители корпорации Apple назвали способ избавиться от царапин на корпусе iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Они посоветовали протирать смартфон раствором с добавлением соли.

