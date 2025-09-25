Xiaomi представила смартфон с двумя экранами

Xiaomi представила в Китае смартфоны 17 Pro и 17 Pro Max с двумя экранами

Китайская корпорация Xiaomi анонсировала новую флагманскую серию смартфонов. Об этом сообщается в аккаунте компании на Weibo.

В линейку вошли три устройства — Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Все девайсы получили новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Базовый Xiaomi 17 имеет 6,3-дюймовый экран LTPO OLED с частотой 120 герц и максимальной яркостью 3500 нит. Также он получил от 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Устройство вышло с батареей емкостью 7000 миллиампер-часов.

Особенностью Pro-моделей стал дополнительный дисплей, расположенный на блоке с основной камерой. На него можно устанавливать заставку, наблюдать за уведомлениями или делать фотографии селфи. Экран получил защитное стекло Xiaomi Dragon Crystal, он имеет максимальную яркость 3500 нит.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max отличаются от базового смартфона наличием экрана диагональю 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Камера всех устройств получила одинаковое количество модулей с одинаковым разрешением, однако в Pro-телефонах установлен основной сенсор Light Hunter 950L с 16,5 ступенями экспозиции. Также она имеет 5-кратное увеличение. Кроме того, 17 Pro получил батарею емкостью 6300 миллиампер-часов, 17 Pro Max — 7500 миллиампер-часов.

Стоимость базовой версии Xiaomi 17 начинается с 4499 юаней (53 тысячи рублей). Xiaomi 17 Pro оценили минимум в 4999 юаней (59 тысяч рублей), 17 Pro Max — 5999 юаней (70 тысяч рублей). Пока телефоны доступны только в Китае — неизвестно, когда флагманы появятся в мировой продаже.

24 сентября Xiaomi анонсировала в Китае смартфоны серии 15T. Устройства получили рекордный по размеру экрану — 6,83 дюйма.