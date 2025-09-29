Ипотеку под 2 процента захотели запустить для одной категории россиян

В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 2-4 процента участникам СВО

В России захотели выдавать льготную ипотеку под 2-4 процента участникам СВО в зависимости от срока службы. Запустить выдачу кредитов на особых условиях для этой категории граждан предложили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», пишет РИА Новости.

При прохождении военной службы по контракту сроком один год ставку хотят сделать 4 процента годовых, а при службе более двух лет — 2 процента. По словам парламентариев, мера поможет поддержать защитников Отечества и их семьи.

Так получится не только обеспечить военных доступным жильем, но и повысить престиж военной службы, считают лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким.

Ранее эксперты рассказали о последствиях ужесточения условий по семейной ипотеке в России. Если ставку по госпрограмме привяжут к количеству детей у пары, платеж по кредитам может вырасти на 54–72 процента.