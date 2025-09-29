Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 29 сентября 2025Экономика

Ипотеку под 2 процента захотели запустить для одной категории россиян

В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 2-4 процента участникам СВО
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России захотели выдавать льготную ипотеку под 2-4 процента участникам СВО в зависимости от срока службы. Запустить выдачу кредитов на особых условиях для этой категории граждан предложили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», пишет РИА Новости.

При прохождении военной службы по контракту сроком один год ставку хотят сделать 4 процента годовых, а при службе более двух лет — 2 процента. По словам парламентариев, мера поможет поддержать защитников Отечества и их семьи.

Так получится не только обеспечить военных доступным жильем, но и повысить престиж военной службы, считают лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким.

Ранее эксперты рассказали о последствиях ужесточения условий по семейной ипотеке в России. Если ставку по госпрограмме привяжут к количеству детей у пары, платеж по кредитам может вырасти на 54–72 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Другие возможности у США иссякли». Трамп разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Насколько это опасно?

    В российском городе запретили возить детей в школу из-за разрушенных дорог

    В МИД Украины пригрозили способным достать до любой точки России оружием

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    Саакашвили признал себя бездомным

    Описаны последствия возможной конфискации российских активов для Европы

    На показе Moschino модели прошлись по подиуму с кастрюлями вместо сумок

    Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

    Овечкин провел первую полноценную тренировку после травмы

    В Москве появилась услуга «нытинга»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости