Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео

Испытания китайских истребителей шестого поколения J-36 и J-50 показали на видео

Летные испытания новых китайских самолетов, которые относят к истребителям шестого поколения, показали на видео. На соответствующие записи обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На двух роликах показан полет и маневрирование самолетов, похожих на прототипы от Shenyang Aircraft Corporation (J-50) и Chengdu Aircraft Industry Group (J-36).

Китайские самолеты нового поколения впервые заметили в декабре 2024 года. После этого они регулярно появлялись на кадрах очевидцев.

Ранее в сентябре в сети появились первые снимки J-50 на земле. Двухдвигательный самолет построили по схеме «бесхвостка». Одноместный истребитель может поступить на вооружение палубной авиации.

В том же месяце западное издание Military Watch Magazine писало, что программа разработки истребителя шестого поколения F-47, который создают для Военно-воздушных сил США, отстает от конкурирующих китайских программ минимум на четыре года.