Названы самые опасные категории продавцов жилья

Риелтор Коноплев: Большой риск при покупке жилья представляют ведомые продавцы

Одной из самых больших опасностей при заключении жилищной сделки является продавец, находящийся под воздействием мошенников. Самые рискованные категории продавцов агентству РИА Новости назвал риелтор Евгений Коноплев.

Доверившись аферистам, под предлогом помощи следствию жертва выставляет квартиру на продажу, при этом владелец подставляет не только себя, но и покупателя. Одним из недавних громких случаев стала афера с квартирой певицы Ларисы Долиной — после судебных разбирательств артистке вернули жилплощадь, однако законная покупательница осталась и без квартиры, и без заплаченных денег.

Выявить ведомого продавца можно, объяснив ему суть мошеннической схемы, и спросив его о том, чем данная сделка от нее отличается. Надежный продавец не раздражается из-за подобных вопросов и готов доказать, что не находится ни под чьим влиянием. Безналичный расчет в данном случае может дать дополнительную гарантию, но не является панацеей, подчеркнул агент.

Также подозрения должны вызывать продавцы-предбанкроты. Прежде всего приобретателю стоит проверить сайт судебных приставов или ресурс по банкротствам. Также уберечь себя от возможных проблем можно, воспользовавшись безналичным расчетом. Банковские ячейки в глазах налоговиков и органов финансового контроля выглядит подозрительно: лучше провести сделку через аккредитив, эскроу-счет или депозит нотариуса. Не стоит вестись на заниженный ценник. Коноплев рекомендует проводить по аккредитиву полную стоимость квартиры, а на случай судебных разбирательств — сделать скриншоты объявлений о продаже похожих объектов. Доказать неаффилированность продавца с покупателем помогут документы: соглашение о задатке, справки о переводах, заявление об открытии аккредитива, выписка об исполнении аккредитива, акт приема-передачи.

В последние годы риелторы все чаще запрашивают у продавца кредитную историю. Добросовестный квартировладелец охотно на это согласится. Еще одним поводом для опасений должны стать несоответствия в рекламе объекта и его настоящих параметрах. Столкнувшись с этим, от сделки лучше отказаться.

В тройку самых рискованных сделок с жильем входит продажа по доверенности. Если доверенность сделана в городе, где владелец не проживает, к тому же настоящий хозяин не выходит на связь для подтверждения воли к сделке, стоит воздержаться от покупки. В целях безопасности необходимо в разговоре с хозяином прояснить мотивы продажи. Любые попытки уйти от ответа на вопрос должны вызвать сомнения.

Ранее россиянам назвали признаки мошенничества при покупке и аренде квартиры. Так, о жилищной афере может сигнализировать перевод депозита на личный счет риелтора до подписания договора.