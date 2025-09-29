Бывший СССР
Купянск полностью закрыли для въезда

Украинские власти Харьковской области заявили, что Купянск закрыт для въезда
Марина Совина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Власти Харьковской области Украины объявили, что город Купянск полностью закрыт для въезда, и попасть туда могут только военные. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По его данным, сейчас в городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры. Также известно, что в городе находятся более 2300 мирных жителей. Украинские военые использует их в качестве живого щита, однако ни о какой эвакуации речи не идет.

Ранее британский журналист Уоррен Торнтон выразил мнение, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отправляет бойцов на убой, пытаясь удержать Купянск в Харьковской области.

