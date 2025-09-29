Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|5-й тур
Дженоа
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|5-й тур
Эвертон
Сегодня
22:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|6-й тур
11:27, 29 сентября 2025Спорт

Лидер сборной России по тяжелой атлетике пропустит ЧМ в Норвегии из-за отказа в визе

Российская тяжелоатлетка Гусалова пропустит ЧМ в Норвегии из-за отказа в визе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Зарина Гусалова пропустит чемпионат мира в Норвегии из-за отказа в визе, необходимой для въезда в страну. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Казбек Золоев.

По словам специалиста, штангистка подавала документы на визу в Новороссийске, ей отказали без объяснения причин. «Те, кто живут в центральной части России, а также Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло», — добавил Золоев.

Тренер отметил, что его подопечная расстроилась. «Тем более что у Зарины на этом турнире была возможность реально побороться за медали», — заявил Золоев.

В апреле Гусалова стала серебряным призером чемпионата Европы 2025 года. Мировое первенство пройдет со 2 по 11 октября, сборную России на турнире представят шесть нейтральных атлетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Безбилетный пассажир пробрался в отсек шасси самолета и не выжил во время полета

    Напавший на преподавателей российского техникума бывший студент попал на видео

    Лидер сборной России по тяжелой атлетике пропустит ЧМ в Норвегии из-за отказа в визе

    Пенсионерка с внуком погибли в Подмосковье из-за атаки беспилотников

    Раскрыто число погибших в результате стрельбы в церкви в США

    Медведев допустил войну России с Европой

    Россиянам посоветовали кроссовер для зимы. Чем он поразит автолюбителей?

    Реклама

    На Украине оценили риски для Приднестровья из-за победы партии Санду

    В России захотели учредить День Защитницы Отечества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости