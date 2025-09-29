Лидер сборной России по тяжелой атлетике пропустит ЧМ в Норвегии из-за отказа в визе

Лидер женской сборной России по тяжелой атлетике Зарина Гусалова пропустит чемпионат мира в Норвегии из-за отказа в визе, необходимой для въезда в страну. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Казбек Золоев.

По словам специалиста, штангистка подавала документы на визу в Новороссийске, ей отказали без объяснения причин. «Те, кто живут в центральной части России, а также Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло», — добавил Золоев.

Тренер отметил, что его подопечная расстроилась. «Тем более что у Зарины на этом турнире была возможность реально побороться за медали», — заявил Золоев.

В апреле Гусалова стала серебряным призером чемпионата Европы 2025 года. Мировое первенство пройдет со 2 по 11 октября, сборную России на турнире представят шесть нейтральных атлетов.