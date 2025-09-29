Россия
14:17, 29 сентября 2025Россия

Люди застряли в лифте во время удара ВСУ по российскому городу и начали задыхаться

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «БелПлюс»

В Белгороде люди застряли в лифте во время атаки ВСУ и начали задыхаться. Об этом сообщает Telegram-канал «БелПлюс».

Во время одной из последних атак ВСУ, которым постоянно подвергается областной центр, лифт отключился, когда в нем находились люди. Через некоторое время им перестало хватать воздуха.

На помощь блокированным в лифте людям пришли горожане. С помощью металлического прута они разомкнули двери лифта, обеспечив приток свежего воздуха. Это попало на видео.

Утром 29 сентября власти Белгородской области сообщили о новых обстрелах. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, город подвергся ракетному удару.

