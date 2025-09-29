Появились подробности о двух ракетных обстрелах Белгорода

Гладков: Белгород подвергся двум ракетным обстрелам за сутки, пострадали трое

Белгород за минувшие сутки подвергся двум ракетным обстрелам. Число пострадавших выросло до трех человек, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Согласно появившимся подробностям атаки, при ракетных ударах по Белгороду Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили шесть боеприпасов.

Ранее сообщалось о двух пострадавших — мужчине и женщине. По последним данным, ночью за медицинской помощью обратился 17-летний молодой человек с баротравмой. Как уточнил губернатор, все пострадавшие продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода.

По информации Гладкова, повреждения получили объект инфраструктуры, десять гаражей, коммерческий объект и два транспортных средства.

Утром в понедельник, 29 сентября, губернатор Белгородской области сообщил, что аварийные работы продолжаются. По его словам, школы и детские сады начнут работу в случае подачи электроэнергии.