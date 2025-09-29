Россия
06:15, 29 сентября 2025Россия

«Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные». ВСУ атаковали инфраструктуру в Белгородской области

Атака ВСУ на Белгородскую область привела к перебоям с подачей электричества
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sgt. John Schoebel / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслов Гладков.

Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Губернатор добавил, что идет оценка ущерба. В области уже начались восстановительные работы. По его словам, медицинские учреждения и водоканал перешли на резервные источники питания.

После этого ВСУ повторно атаковали регион. Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители сообщили о мощных взрывах в городе. По словам очевидцев, в районе одной из местных электроподстанций был виден серый дым.

ВСУ могли атаковать Белгород из Харькова

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду с территории Харькова, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

Сообщают, что из Харькова из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода

Анатолий Шарийукраинский блогер

На опубликованных кадрах виден момент запуска ракет, видео снято на оживленном перекрестке.

Перебои с электричеством отразились на системе оповещения

Перебои с электричеством отразились на системе оповещения о воздушной опасности, предупредил глава региона.

В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Гладков посоветовал покинуть улицы городов и населенных пунктов.

Пострадали местные жители

В результате обстрела пострадали жители Белгородской области. Как уточнил губернатор, мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода.

Мужчину госпитализировали, у женщины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Позже за помощью обратился ещё один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

За медицинской помощью также обратился боец самообороны, который находился недалеко от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму колена, от госпитализации он отказался.

На Белгородскую область также велась атака беспилотников. Повреждены частные дома в нескольких населенных пунктах, транспортные средства.

Аварийные бригады в Белгородской области продолжаются

Гладков сообщил, что аварийные работы в регионе продолжаются. Было проведено совещание с участием заместителей министров и руководителей основных ведомств Белгородской области.

Губернатор доложил о ситуации правительству России, в частности, министру энергетики. Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, подчеркнул глава региона.

Школы и детские сады работать будут, но только в том случае, если будет подана электроэнергия

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Гладков подчеркнул, что аварийные бригады постараются в максимально сжатые сроки провести восстановительные работы.

Музыканты продолжили играть концерт после отключения света

Музыканты Белгородской филармонии продолжили играть концерт после отключения света, об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

Белгородская филармония. Когда враг ударил по городу, там шел воскресный концерт. Когда свет внезапно пропал, музыканты не растерялись и продолжили свой концерт — на ноты им светили фонариками смартфонов

Олег Царевэкс-депутат Верховной Рады

Он сравнил ситуацию с блокадным Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, когда музыканты продолжали играть, несмотря на бомбежки, холод и отсутствие электричества.

