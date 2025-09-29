Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по энергетической инфраструктуре Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслов Гладков.
Есть перебои с подачей электроэнергии, достаточно значительные
Губернатор добавил, что идет оценка ущерба. В области уже начались восстановительные работы. По его словам, медицинские учреждения и водоканал перешли на резервные источники питания.
После этого ВСУ повторно атаковали регион. Как пишет Telegram-канал Shot, местные жители сообщили о мощных взрывах в городе. По словам очевидцев, в районе одной из местных электроподстанций был виден серый дым.
ВСУ могли атаковать Белгород из Харькова
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду с территории Харькова, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
Сообщают, что из Харькова из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода
На опубликованных кадрах виден момент запуска ракет, видео снято на оживленном перекрестке.
Перебои с электричеством отразились на системе оповещения
Перебои с электричеством отразились на системе оповещения о воздушной опасности, предупредил глава региона.
В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА. Прошу быть всех максимально внимательными
Гладков посоветовал покинуть улицы городов и населенных пунктов.
Пострадали местные жители
В результате обстрела пострадали жители Белгородской области. Как уточнил губернатор, мужчину с осколочным ранением живота и женщину с предварительным диагнозом «баротравма» бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода.
Мужчину госпитализировали, у женщины после полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Позже за помощью обратился ещё один мужчина. У него диагностировали баротравму, лечение продолжает в больнице
За медицинской помощью также обратился боец самообороны, который находился недалеко от места детонации взрывного устройства в селе Репяховка Краснояружского района. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму колена, от госпитализации он отказался.
На Белгородскую область также велась атака беспилотников. Повреждены частные дома в нескольких населенных пунктах, транспортные средства.
Аварийные бригады в Белгородской области продолжаются
Гладков сообщил, что аварийные работы в регионе продолжаются. Было проведено совещание с участием заместителей министров и руководителей основных ведомств Белгородской области.
Губернатор доложил о ситуации правительству России, в частности, министру энергетики. Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне, подчеркнул глава региона.
Школы и детские сады работать будут, но только в том случае, если будет подана электроэнергия
Гладков подчеркнул, что аварийные бригады постараются в максимально сжатые сроки провести восстановительные работы.
Музыканты продолжили играть концерт после отключения света
Музыканты Белгородской филармонии продолжили играть концерт после отключения света, об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Белгородская филармония. Когда враг ударил по городу, там шел воскресный концерт. Когда свет внезапно пропал, музыканты не растерялись и продолжили свой концерт — на ноты им светили фонариками смартфонов
Он сравнил ситуацию с блокадным Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, когда музыканты продолжали играть, несмотря на бомбежки, холод и отсутствие электричества.