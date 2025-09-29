Спорт
18:31, 29 сентября 2025Спорт

МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

МОК принял к сведению допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает AFP.

В МОК заявили, что приняли решение допустить россиян с флагом и гимном к сведению, однако придерживаются своего подхода по допуску России к зимним Олимпийским играм в Милане — 2026. Отмечается, что он должен быть идентичен тому, что был на Олимпиаде-2024 в Париже.

27 сентября стало известно, что участники Генеральной ассамблеи МПК проголосовали против полной приостановки членства ПКР в организации, а также против продления частичной приостановки.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

