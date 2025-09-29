Наука и техника
04:30, 29 сентября 2025

Молочный продукт помог диабетикам снизить уровень сахара в крови

Foods: Верблюжье молоко с пробиотиком снижает сахар в крови у диабетиков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Всего четыре недели употребления порошка верблюжьего молока с пробиотиком помогли пациентам с диабетом 2-го типа снизить уровень сахара в крови и улучшить показатели холестерина. К такому выводу пришли ученые из Китая, чье исследование опубликовано в журнале Foods.

В эксперименте участвовали 28 человек: часть получала молоко с добавкой Bifidobacterium animalis, остальные — обычное. Уже через месяц у первой группы снизился уровень глюкозы натощак, улучшилось соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, а в крови стало меньше воспалительных маркеров.

Кроме того, ученые заметили положительные сдвиги в работе мышц и изменениях микробиоты кишечника — увеличилось количество полезных бифидобактерий. Это может дополнительно помогать контролировать метаболизм и снижать риски осложнений диабета.

Хотя исследование было небольшим, авторы считают, что верблюжье молоко с пробиотиком может стать перспективным элементом диетической поддержки при диабете.

Ранее выяснилось, что верблюжье молоко способно снижать тяжесть аллергической астмы, вызванной пылевыми клещами.

