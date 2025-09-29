Момент уничтожения одного из беспилотников ВСУ под Москвой попал на видео

Момент уничтожения одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Воскресенске попал на видео. Ролик показал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах слышны громкие звуки после пролета дрона. Спустя считанные секунды небо озаряется заревом от пламени.

До этого стало известно, что в результате удара украинского беспилотника в Воскресенске загорелся частный дом. 76-летняя женщина с шестилетним внуком не смогли спастись.

Власти Подмосковья рассказали, что в нескольких домах в Воскресенске были зафиксированы повреждения остекления и фасадов, а также нарушено уличное освещение.

В ночь на понедельник, 29 сентября, над регионами России удалось перехватить и уничтожить 84 украинских беспилотника.