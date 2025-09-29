Экономика
15:48, 29 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Позднякова: К концу недели в Москве ожидается потепление
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

К концу недели в Москве ожидается небольшое потепление. Улучшение погоды пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

Ночные температуры повысятся до плюс 2-7 градусов, а дневные — до плюс 8-13 градусов. Это произойдет на фоне смены воздушного потока, пояснила синоптик.

«Как говорится, существенное повышение не ожидается, но погода, скажем так, будет помягче, потому что северо-восточный ветер всегда приносит ощущение озноба», — отметила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о ночных заморозках. По прогнозам метеоролога, в ночь на вторник, 30 сентября, температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов Цельсия.

