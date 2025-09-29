Россия
15:53, 29 сентября 2025Россия

Москвичка пожаловалась на проданную ей во «ВкусВилле» зараженную «съедобными червями» рыбу

В Москве женщина достала червя из купленной во «ВкусВилле» скумбрии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: CHROMORANGE / Maria Reichenauer / Globallookpress.com

Жительница Москвы достала червя из рыбы, купленной в одном из магазинов продовольственной сети «ВкусВилл». Сделанную ей фотографию опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам москвички, она купила копченую скумбрию вечером 28 сентября. Съев один кусок, она заметила, что рыба заражена паразитическими червями. Женщина смогла установить, что речь идет об анизакидах — одной из разновидностей гельминтов.

В ответе на жалобу горожанки компания указала, что закон не запрещает продавать зараженную анизакидами рыбу. «Это связано со слишком большими масштабами заражения рыбы», — пояснили в компании. «По их мнению, они продали мне рыбу со съедобными червями. И как будто ничего в этом такого и нет», — пожаловалась москвичка.

Ранее другая жительница Москвы нашла в твороге из «ВкусВилла» кусок пластика. Девушка обратилась в техподдержку, где ей пообещали, что технологи возьмут творог на контроль. Также ей предложили вернуть потраченные деньги бонусами. Покупательница заявила о намерении обратиться в Роспотребнадзор.

    Москвичка пожаловалась на проданную ей во «ВкусВилле» зараженную «съедобными червями» рыбу

