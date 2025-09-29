Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
На Западе оценили ПВО Крыма

MWM: ПВО Крыма является одной из самых сильных в мире
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Противовоздушная оборона (ПВО) Крыма является одной из самых сильных в мире. С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание замечает, что Крым для России имеет важное стратегическое и геополитическое значение, поэтому Москва защитила воздушное пространство полуострова одной из самых густых сетей ПВО в мире.

Журнал приводит комментарий представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, согласно которому Воздушно-космические силы России предприняли значительные усилия для укрепления ПВО Крыма.

«Развертывание батальона С-500 в Крыму стало важнейшим
показателем, какое значение придается защите воздушного пространства полуострова», — говорится в публикации, где отмечается, что развертывание самой современной системы ПВО стало ответом России на разрешение Украине наносить удары вглубь РФ американским оружием.

В марте американский журнал The National Interest заметил, что Россия «имеет право гордиться» своей первоклассной системой ПВО С-500.

В декабре главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сообщил, что С-500 способен уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе.

