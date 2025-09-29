Мир
16:08, 29 сентября 2025Мир

НАТО усилило присутствие в одной стране после инцидентов с дронами

Bloomberg: Дания получила поддержку от НАТО после инцидентов с БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Дания получила военную поддержку от союзников по НАТО на фоне серии инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) у аэропортов и военных объектов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Германия, Франция и Швеция направляют в датскую столицу подкрепление», — сказано в сообщении.

Как сообщается, страны НАТО направили в Данию порядка 75 военных, средства борьбы с беспилотниками, радиолокационные системы и вертолет. При этом альянс дополнительно развернул немецкий фрегат «Гамбург» в Балтийском море.

23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена закрыли воздушное пространство из-за обнаружения неизвестных беспилотников. Позднее выяснилось, что между двумя инцидентами не было связи.

