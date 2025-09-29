Забота о себе
02:00, 29 сентября 2025Забота о себе

Назван секрет привлекательности женатых мужчин для одиноких женщин

Психолог Готлиб: Женщины выбирают несвободных мужчин за предполагаемые качества
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bokstaz / Shutterstock / Fotodom

Женщины могут выбирать несвободных мужчин за качества, которыми они приписывают этим мужчинам, считают психологи Элоиза Скиннер и Лимор Готлиб. Секрет привлекательности женатых для одиноких женщин они назвали в издании Metro.

«У людей это действует как форма социального доказательства: если мужчина уже был выбран другой женщиной, это сигнализирует о том, что он должен обладать желаемыми качествами», — объяснила Готлиб.

Она добавила, что к такому поведению могут быть склонны и мужчины, однако эволюционно выбор партнера был ответственным решением именно для женщин. Они искали такие качества, как целеустремленность, верность, трудолюбие и интеллект, которые не всегда заметны с первого взгляда и которые важны для будущего отца.

Тип личности также влияет на склонность женщины к воспроизведению этой модели поведения. Скиннер уточнила, что люди, которые склонны искать внешнюю поддержку для принятия решений, могут влюбляться в чужого партнера. Кроме того, так могут делать молодые люди, которые не хотят изучать потенциальных партнеров самостоятельно и полагаются на чужой выбор.

Ранее психолог Павел Решетов рассказал, почему внезапно пропадает интерес к партнеру. По его словам, одной из причин может быть несоответствие между ожиданиями и реальностью.

