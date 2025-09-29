Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 29 сентября 2025Наука и техника

Названо условие для применения «Томагавков» Киевом

Кнутов: Киев сможет применять ракеты Tomahawk при получении комплексов Typhon
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

Получение наземных комплексов Typhon может позволить Киеву применять крылатые ракеты Tomahawk. Единственное условие для эксплуатации «Томагавков» назвал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он отметил, что Typhon испытывали в Германии, а учения с использованием системы проходили в Дании и Филиппинах. Эксперт напомнил, что Вашингтон планирует развернуть Typhon в ФРГ.

«Обычно эти ракеты (Tomahawk — прим. «Ленты ру») запускаются из пусковых установок вертикального старта Mk-41, которые размещаются на американских крейсерах типа "Тикондерога" либо на кораблях системы "Иджис". Таких кораблей у Украины нет», — сказал Кнутов.

Комплекс Typhon стал первой американской системой этого класса, введенной в строй после расторжения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В основе комплекса лежит модифицированная пусковая установка Mk-41, которая может нести «Томагавки» и многоцелевые ракеты SM-6.

Материалы по теме:
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): что это, почему США из него вышли
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД):что это, почему США из него вышли
30 января 2019
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно анализирует заявления США о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вот наше послание Москве». Министр обороны Британии обратился к Путину. Что он потребовал?

    МОК отреагировал на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию

    Отчисленная из ВВС за профнепригодность итальянка получила в России 14 лет колонии

    Историк моды раскрыл стоимость образа Собчак на показе в Милане

    Орбан ответил Зеленскому на обвинения в якобы нарушении границы Украины

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Москвичам раскрыли вероятность дождей в ближайшие дни

    Владимира Кехмана сняли с поста директора МХАТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости